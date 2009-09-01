3. köprü ihalesine Çin desteği

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, yapılacak üçüncü köprü inşaatının ihalesinde Çinlilerin yer almak istediğini açıkladı.
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Çinlilerin 3. Boğaz Köprüsüne talip
olduklarını belirterek, ''Boğaz Köprüsünün ihalesine ister yüklenici
olarak ister Türk firmasıyla ortak girmek ya da finasman desteği
sağlamak istiyorlar'' dedi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'de bulunan
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Çin Ticaret Bakanı Chen Deming ile
görüştü.
Çağlayan, görüşmenin ardından 27-28 Eylül'de Pekin'de
gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı öncesinde
üzerinde uzlaşma sağlanan konuları açıkladı.
Çinlilerin 3. Boğaz Köprüsüne talip olduklarını ifade eden Çağlayan,
3-4 gün önce Çin büyükelçisinin konuyu kendisine ilettiğini ancak
kendisinin ticaret bakanı ile görüşüp teyit almak istediğini aktardı.
3. Boğaz köprüsüne ilişkin Çinlilerin görüşlerini dinlediğini ifade
eden Çağlayan, gazetecilerin ''Siz ne yanıt verdiniz?'' sorusu üzerine,
şunları kaydetti:
''Serbest piyasa pazarımız açık, piyasamız açık bu konuda bir engel
yoktur. Ben de Sayın Bakana dedim ki 'buyurun kapımız açık nasıl
istiyorsanız.' Bu konuda zaten ihale standartları ve şartları bellidir.
Yani benim açımdan bir engel gözükmüyor.''
Çinlilerin 3. boğaz köprüsüne yüklenici firma olarak
katılabilecekleri gibi bir Türk firmasıyla ortaklık kurarak da girmek
istediklerini dile getirdiklerini belirten Bakan Çağlayan ya da 3.
Boğaz köprüsüne finansman desteği de sağlayabileceklerini
söylediklerini aktardı.
Kuru söğütten düdük çıkarmak
Türkiye'nin Çin'e ciddi anlamda tavuk ayağı ihraç ettiğini,
dünyadaki tavuk ayağı tüketiminin yüzde 90'ının Çinliler tarafından
gerçekleştirildiğini anlatan Çağlayan, Türkiye'nin Çin'e yaptığı
ihracatı artırmak istediğini kaydetti.
Türkiye'nin Çin'e yaptığı tavuk ayağı ihracatı tutarının 15 milyon
dolar civarında olduğunu belirten Çağlayan, ancak dünyada yaşanan kuş
gribi nedeniyle bu ihracatın direkt olarak değil, Singapur ve Vietnam
üzerinden gerçekleştirildiğini, bunun da maliyetleri artırdığını
kaydetti.
Türkiye'nin Çin'e direkt tavuk ayağı ihracatı gerçekleştirmesi
durumunda söz konusu ihracatın 40 milyon dolara çıkacağını belirten
Çağlayan, Türkiye'de tavuğun değerlendirilmeyen tek organının tavuk
ayağı olduğunu, bunun da Çin'e ihracatla değerlendirilmesi halinde buna
''kuru söğütten düdük çıkarmak'' denileceğini söyledi. Çağlayan, ''Biz
kuru söğütten düdük çıkartacağız'' dedi.
Çin Eximbankı ile ortaklar anlaşması
Türkiye ve Çin Exibanklarının karşılıklı ortaklık anlaşması
yapmasının da gündemlerinde olduğunu ifade eden Çağlayan, bunun
gerçekleştirilmesi halinde Çin Exim kredilerinin Türkiye'ye daha fazla
verilmesi, Türkiye'deki enerji yatırımlarında bu uzun vadeli
kredilerden faydalanılmasının söz konusu olacağını bildirdi.
Üzerinde mutabakat sağlanan bir başka konunun ise bir Çin bankasının
Türkiye'de şube açması olduğunu belirten Çağlayan, diğer bir konunun
ise Çin Eximbankının Türkiye Halk Bankasıyla ortak bir anlaşma yaparak,
kredi vermesinin söz konusu olduğunu kaydetti.
Yapılacak anlaşma ile Çin Eximbankının Halk Bankasına finansman
desteği sağlayacağını, Halk Bankasının da Türkiye'deki KOBİ'lere ve
ihracatçılarına yabancı ülkelere yapacakları ihracatlarda bu kredi
desteğini kullandıracağını söyledi.
Çağlayan, Çin Exim kredilerinin vadesinin uzun, faizlerinin son
derece düşük olması nedeniyle önemli olduğunu belirterek, verilecek
kredi tutarının 500 milyon dolardan başlamasının söz konusu olduğunu
dile getirdi.
Çinliler Türkiye' de otomotive yatırımı yapacak
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Çin'in Chery ve Geely otomobil
markalarının Türkiye'de yatırım yapma konusunda çalışmalar yürüttüğünü
belirterek, ''Türkiye'nin muhtelif illerinde yatırım yapma konusunda
belli noktalara gelmişler'' dedi.
Çağlayan, Türkiye'nin Çin ile serbest ticaret anlaşması yapmak
istediğini kaydederek, ancak ondan önce tercihli ticaret anlaşması
yapılması konusundaki isteklerini görüşmede dile getirdiğini ifade etti.
Bakan Çağlayan, Çin'in dünyada en fazla tütün tüketen ve sigara içen ülke olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
''Benim için hiç de hoş bir konu değil. Böyle bir konudan bahsetmek
şu anda bile affedersiniz tiksinerek söylüyorum ama ticarete esas bir
konu olduğu için söylüyorum Türk tütünü çok önemli bir aromaya sahip.
Daha evvel sigara içmiş biri olarak bunun da tadını biliyorum.''
Daha önce mavi küf hastalığının Türk tütününün Çin'e pazarlanmasını
engellediğini ifade eden Çağlayan, artık bu hastalığın Türkiye'de
kalmadığını, ihracatın rahatlıkla gerçekleşebileceğini görüşmede dile
getirdiğini anlattı.
Çağlayan, Türkiye'nin Çin'e 100 milyon doların üzerinde tütün ihraç edebilecek yapıya sahip olduğunu kaydetti.
Görüşmede iki ülke arasındaki ihracatta yerel paraların
kullanılmasını teklif ettiklerini de dile getiren Çağlayan, bu
tekliflerinin Çinli yetkililer tarafından sıcak karşılandığını
belirtti. Çağlayan, daha önce de Rusya ile Ruble ve Türk Lirası bazında
ticaret yapıldığını anımsattı.
2007'den sonra Türk firmalarının Çin'e 2,7 milyar dolar tutarında 51
adet gemi siparişi verdiğini, ancak yaşanan küresel kriz sonrasında
gemi fiyatlarının aşağı düştüğünü, bu yüzden Türk firmalarının bu
siparişlerini iptal etmek istediklerini Çin Ticaret Bakanına
aktardığını anlatan Çağlayan, Bakan Chen Deming'in de tarafları bir
araya getirme konusunda çalışma yapacağını söylediğini aktardı.
Aksa Jeneratörün Çin'in Telekom ihalesine giremediğini de görüşmede
ele aldıklarını belirten Çağlayan, Bakan Chen Deming'in bu konuyla
ilgileneceğini, tıkanıklık neredeyse onu aşma konusunda çalışma
yapacağını söylediğini bildirdi.
Çağlayan, Çinlilere zeytinyağı alışkanlığı kazandırılması hususunda
da Zeytinyağı Tanıtım Grubunu Çine göndereceklerini ve 15 günlük saha
taraması yapılacağını bildirdi. Çağlayan, Çin'de zeytinyağının
kullandırılmasının özendirilmesi için çalışma yapılarak eğitim
verileceğini belirtti.
Çinlilere yönelik kültür ve tarih turizminin geliştirilmesinden de
yana olduklarını dile getiren Çağlayan, Çin ile Türkiye arasındaki
Türkiye aleyhine açık veren ticaret dengesinin lehine dönmeye
başladığını da sözlerine ekledi.
Çin'in Avrupa'ya demiryoluyla mal ihraç etmek istediğini ifade eden
Çağlayan, bunun için Türkiye'yi kullanmak istediğini kaydetti.
Bakan Çağlayan, Çin Ticaret Bakanı Chen Deming'in görüşmede, iki
ülke arasındaki Türkiye aleyhine olan dış ticaret dengesinde Türkiye
lehine balans ayarı yapılacağını dile getirdiğini de söyledi.