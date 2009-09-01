3. köprü ihalesine Çin desteği

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, yapılacak üçüncü köprü inşaatının ihalesinde Çinlilerin yer almak istediğini açıkladı.



Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Çinlilerin 3. Boğaz Köprüsüne talip olduklarını belirterek, ''Boğaz Köprüsünün ihalesine ister yüklenici olarak ister Türk firmasıyla ortak girmek ya da finasman desteği sağlamak istiyorlar'' dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Çin Ticaret Bakanı Chen Deming ile görüştü.

Çağlayan, görüşmenin ardından 27-28 Eylül'de Pekin'de gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı öncesinde üzerinde uzlaşma sağlanan konuları açıkladı.

Çinlilerin 3. Boğaz Köprüsüne talip olduklarını ifade eden Çağlayan, 3-4 gün önce Çin büyükelçisinin konuyu kendisine ilettiğini ancak kendisinin ticaret bakanı ile görüşüp teyit almak istediğini aktardı.

3. Boğaz köprüsüne ilişkin Çinlilerin görüşlerini dinlediğini ifade eden Çağlayan, gazetecilerin ''Siz ne yanıt verdiniz?'' sorusu üzerine, şunları kaydetti:

''Serbest piyasa pazarımız açık, piyasamız açık bu konuda bir engel yoktur. Ben de Sayın Bakana dedim ki 'buyurun kapımız açık nasıl istiyorsanız.' Bu konuda zaten ihale standartları ve şartları bellidir. Yani benim açımdan bir engel gözükmüyor.''

Çinlilerin 3. boğaz köprüsüne yüklenici firma olarak katılabilecekleri gibi bir Türk firmasıyla ortaklık kurarak da girmek istediklerini dile getirdiklerini belirten Bakan Çağlayan ya da 3. Boğaz köprüsüne finansman desteği de sağlayabileceklerini söylediklerini aktardı.

Kuru söğütten düdük çıkarmak

Türkiye'nin Çin'e ciddi anlamda tavuk ayağı ihraç ettiğini, dünyadaki tavuk ayağı tüketiminin yüzde 90'ının Çinliler tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Çağlayan, Türkiye'nin Çin'e yaptığı ihracatı artırmak istediğini kaydetti.

Türkiye'nin Çin'e yaptığı tavuk ayağı ihracatı tutarının 15 milyon dolar civarında olduğunu belirten Çağlayan, ancak dünyada yaşanan kuş gribi nedeniyle bu ihracatın direkt olarak değil, Singapur ve Vietnam üzerinden gerçekleştirildiğini, bunun da maliyetleri artırdığını kaydetti.

Türkiye'nin Çin'e direkt tavuk ayağı ihracatı gerçekleştirmesi durumunda söz konusu ihracatın 40 milyon dolara çıkacağını belirten Çağlayan, Türkiye'de tavuğun değerlendirilmeyen tek organının tavuk ayağı olduğunu, bunun da Çin'e ihracatla değerlendirilmesi halinde buna ''kuru söğütten düdük çıkarmak'' denileceğini söyledi. Çağlayan, ''Biz kuru söğütten düdük çıkartacağız'' dedi.

Çin Eximbankı ile ortaklar anlaşması

Türkiye ve Çin Exibanklarının karşılıklı ortaklık anlaşması yapmasının da gündemlerinde olduğunu ifade eden Çağlayan, bunun gerçekleştirilmesi halinde Çin Exim kredilerinin Türkiye'ye daha fazla verilmesi, Türkiye'deki enerji yatırımlarında bu uzun vadeli kredilerden faydalanılmasının söz konusu olacağını bildirdi.

Üzerinde mutabakat sağlanan bir başka konunun ise bir Çin bankasının Türkiye'de şube açması olduğunu belirten Çağlayan, diğer bir konunun ise Çin Eximbankının Türkiye Halk Bankasıyla ortak bir anlaşma yaparak, kredi vermesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Yapılacak anlaşma ile Çin Eximbankının Halk Bankasına finansman desteği sağlayacağını, Halk Bankasının da Türkiye'deki KOBİ'lere ve ihracatçılarına yabancı ülkelere yapacakları ihracatlarda bu kredi desteğini kullandıracağını söyledi.

Çağlayan, Çin Exim kredilerinin vadesinin uzun, faizlerinin son derece düşük olması nedeniyle önemli olduğunu belirterek, verilecek kredi tutarının 500 milyon dolardan başlamasının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Çinliler Türkiye' de otomotive yatırımı yapacak

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Çin'in Chery ve Geely otomobil markalarının Türkiye'de yatırım yapma konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirterek, ''Türkiye'nin muhtelif illerinde yatırım yapma konusunda belli noktalara gelmişler'' dedi.

Çağlayan, Türkiye'nin Çin ile serbest ticaret anlaşması yapmak istediğini kaydederek, ancak ondan önce tercihli ticaret anlaşması yapılması konusundaki isteklerini görüşmede dile getirdiğini ifade etti.

Bakan Çağlayan, Çin'in dünyada en fazla tütün tüketen ve sigara içen ülke olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

''Benim için hiç de hoş bir konu değil. Böyle bir konudan bahsetmek şu anda bile affedersiniz tiksinerek söylüyorum ama ticarete esas bir konu olduğu için söylüyorum Türk tütünü çok önemli bir aromaya sahip. Daha evvel sigara içmiş biri olarak bunun da tadını biliyorum.''

Daha önce mavi küf hastalığının Türk tütününün Çin'e pazarlanmasını engellediğini ifade eden Çağlayan, artık bu hastalığın Türkiye'de kalmadığını, ihracatın rahatlıkla gerçekleşebileceğini görüşmede dile getirdiğini anlattı.

Çağlayan, Türkiye'nin Çin'e 100 milyon doların üzerinde tütün ihraç edebilecek yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ihracatta yerel paraların kullanılmasını teklif ettiklerini de dile getiren Çağlayan, bu tekliflerinin Çinli yetkililer tarafından sıcak karşılandığını belirtti. Çağlayan, daha önce de Rusya ile Ruble ve Türk Lirası bazında ticaret yapıldığını anımsattı.

2007'den sonra Türk firmalarının Çin'e 2,7 milyar dolar tutarında 51 adet gemi siparişi verdiğini, ancak yaşanan küresel kriz sonrasında gemi fiyatlarının aşağı düştüğünü, bu yüzden Türk firmalarının bu siparişlerini iptal etmek istediklerini Çin Ticaret Bakanına aktardığını anlatan Çağlayan, Bakan Chen Deming'in de tarafları bir araya getirme konusunda çalışma yapacağını söylediğini aktardı.

Aksa Jeneratörün Çin'in Telekom ihalesine giremediğini de görüşmede ele aldıklarını belirten Çağlayan, Bakan Chen Deming'in bu konuyla ilgileneceğini, tıkanıklık neredeyse onu aşma konusunda çalışma yapacağını söylediğini bildirdi.

Çağlayan, Çinlilere zeytinyağı alışkanlığı kazandırılması hususunda da Zeytinyağı Tanıtım Grubunu Çine göndereceklerini ve 15 günlük saha taraması yapılacağını bildirdi. Çağlayan, Çin'de zeytinyağının kullandırılmasının özendirilmesi için çalışma yapılarak eğitim verileceğini belirtti.

Çinlilere yönelik kültür ve tarih turizminin geliştirilmesinden de yana olduklarını dile getiren Çağlayan, Çin ile Türkiye arasındaki Türkiye aleyhine açık veren ticaret dengesinin lehine dönmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Çin'in Avrupa'ya demiryoluyla mal ihraç etmek istediğini ifade eden Çağlayan, bunun için Türkiye'yi kullanmak istediğini kaydetti.

Bakan Çağlayan, Çin Ticaret Bakanı Chen Deming'in görüşmede, iki ülke arasındaki Türkiye aleyhine olan dış ticaret dengesinde Türkiye lehine balans ayarı yapılacağını dile getirdiğini de söyledi.