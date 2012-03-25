3. köprü ihalesi iki hafta ertelendi

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul'a inşa edilecek üçüncü köprü için açılan ihaleyi, 5 Nisan'dan 20 Nisan'a erteledi. Bakanlığı kaynakları, üçüncü köprü dahil yap-işlet-devret projelerine KDV istisnası öngören tasarının Meclis'te görüşülmeye devam ettiğini belirterek, "Düzenlemenin yasalaşmasının hemen ardından bir zeyilmane ile üçüncü köprüye, KDV istasnası getirilecek. Bu amaçla ihale tarihi 15 gün ertelendi" dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul'a inşa edilecek 3. köprü için açılan ihaleyi, 2 hafta erteledi. Olcay Aydilek'in Habertürk'teki haberine göre; ihale, 20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bakanlık kaynakları, üçüncü köprü dahil yap-işlet-devret (YİD) projelerine KDV istisnası öngören tasarının Meclis'te görüşülmeye devam ettiğini belirterek, "Düzenlemenin yasalaşmasının hemen ardından bir zeyilmane ile üçüncü köprüye, KDV istasnası getirilecek. Bu amaçla ihale tarihi 15 gün ertelendi" dedi.



3. köprü ihalesi için aralarında POSCO (Güney Kore), Astaldi (İtalya), Park Holding, MAPA ve STFA'nın bulunduğu 9 yatırımcı şartname aldı. 5 Nisan olarak duyurulan ihale, son dakikada sürprizi ile 20 Nisan'a ertelendi. Bakanlık kaynakları, YİD projeleri için KDV istisnası öngören düzenlemeye işaret ederek, "Üçüncü köprü yatırımı da yasa kapsamında KDV'den istisna tutulacak. Yasa, Meclis'te görüşülmeye devam ediyor. Yasanın görüşmelerinin haftaya tamamlanması bekleniyor" dedi.



Kaynaklar, düzenlemenin yasalaşmasının hemen ardından bir zeyilmane ile üçüncü köprüye, KDV istasnası getirileceğini belirterek, "Bu amaçla ihale tarihi 15 gün ertelendi" diye konuştu.



İşletme süresi kısalacak



Kaynaklar, KDV istisnası ile yatırımcıların teklif edeceği işletme süresinin ciddi biçimde kısalacağına dikkat çekerek şu bilgileri verdi:



"Yatırımcılar, buna göre yapım ve işletme için teklifte bulunacaklar. KDV'nin dahil olduğu formülde, yatırımcının daha çok finansmana ve krediye ihtiyacı olacaktı. Doğal olarak daha uzun işletme süresi gündeme gelecekti. KDV istisnasıyla, finansman ihtiyacı azalacak, işletme süresi kısalacak. Yatırım, daha kısa süre içinde kamuya dönecek."



"İki adım atıldı"



Kaynaklar, projenin ikiye bölünmesiyle yatırım tutarının yarı yarıya (5 milyar dolardan 2-2.5 milyar dolara) düşürüldüğünü belirterek, "Bu çok önemli bir karardı. Bu adım sonrasında yatırımcılardan proje ve gerçekleştirilmesi konusunda son derece olumlu sinyaller geldi" dedi.



Kaynaklar, ikinci adım olarak KDV istisnası getirilmesiyle ihalenin, bu kez sonuçlanmasına kesin gözüyle baktıklarını söyledi.



135 bin araç geçiş garantisi



Proje kapsamında Boğaz'a 3. köprü, 35 kilometrelik bağlantı yolu ve Odayeri-Paşaköy arası 60 kilometre uzunluğundaki otoyol inşa edilecek. İhaleyi kazanan yatırımcıya, yıllık 135 bin araç geçiş güvencesi verilecek. Devlet, öngörülen sayıda aracın geçmemesi halinde, aradaki farkı yatırımcıya ödeyecek.



Örneğin yılda, 135 bin yerine 100 bin araç geçiş yaptığında devlet, 35 bin araç için geçiş ücreti hesaplayacak. Yatırımcı firmaya bu farkı ödeyecek.



Aynı sayıda araç geçiş güvencesi, otoyol için de verildi.



Yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirilecek köprü ve otoyol geçiş ücretleri şöyle:



-Köprüyü kullanacak otomobiller için 3 dolar+KDV alınacak. Büyük araçlarda geçiş ücreti değişecek. Büyük araçların geçiş ücretleri belirlenirken, dingil sayıları dikkate alınacak. Dingil sayısı belli bir katsayı ile çarpılacak ve geçiş ücretleri belirlenecek.

-Otoyolu kullanacak otomobillerden de geçiş ücreti olarak kilometre başına 0.08 sent (dolar) tahsil edilecek.

Geçiş ücretleri, her yıl enflasyon oranında eskale edilecek.