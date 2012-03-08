3. köprü ihalesi için yurtiçi ve yurtdışından 9 firma talip oldu



T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Nisan ayında yapılacak 3. köprü ihalesi için yerli ve yabancıların olduğu 8-9 firmanın şartname aldığını söyledi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, CNBC-e'deki Finanscafe programında soruları yanıtladı.

Üçüncü köprü projesindeki son durum hakkında bilgi veren Yıldırım şunları söyledi:

"İlk ihaleye teklif gelmedi. Biz tekrar projeyi ele aldık, B planı uyguladık. Projeyi iki parçaya böldük. Köprü ve 95 kilometrelik bir paket, diğeri bir paket. Bu kez yeterli teklif geleceği düşüncesindeyim. 8-9 tane şartname satıldı. İnceleyenlerin sayısı da 15'in üzerinde. Yaklaşık 2.5 milyar dolar yatırım yapılacak ve en az işletme süresini veren firma ihaleyi kazanacak. Her taraftan ilgilenenler var. Bu seferki ihaleye teklif gelmesini bekliyoruz. Bizim için önemli olan işletme süresi. Yapım esnasında harcanan paradan KDV ödeniyor normal şartlarda. KDV'yi havalimanı ve deniz limanlarında kaldırdık. Yap-işlet-devret projelerinde de kaldırmayı düşünüyoruz."

Boğaziçi Köprüsü'nün bakıma alınacağı tartışmalarıyla ilgili konuşan Yıldırım, "2013'te köprü 40 yaşına basmış oluyor. 40 yıllık bakımı yapılacak. Bütün halatların elden geçmesi gerekiyor. Bu nedenle trafikte biraz sıkıntı yaşanacak. Tamamen kapatmayı asla düşünmüyoruz. Ancak zaman zaman gece saatlerinde şerit kapatması mecburen yapılacak. Çok yoğun saatlerde mecbur kalmazsak kapatmayacağız. İstanbul'da zaten yoğun bir trafik yaşanıyor. 2013'ün son çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. 2013 sonunda Marmaray'ı işletmeye almayı düşünüyoruz" dedi.



3. köprüden 3.5 milyar Dolar tasarruf



3. köprünün güzergahındaki arazilerin yüzde 75'inin kamuya ait olduğunu belirten Yıldırım, arazi rantı olmadığına dikkat çekti. TIR'ların sadece 3. köprüden geçebileceğini kaydeden Yıldırım, köprü ile 3.5 milyar dolarlık tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Körfez geçişi projesinin takviminin başladığını belirten Yıldırım, "Beş yıl içinde proje yapılacak. Bu yıl içinde köprü ayakları dikilmeye başlanır" dedi.



3. Havalimanı'nda bu yıl ihaleye çıkılacak



3. Havalimanı'yla ilgili konuşan Bakan Yıldırım, "Avrupa Yakası'nda olacağı kesin. Bir yer belirlendi, oraya yapılacak. Yeri birkaç ay içinde açıklarız. Bu yıl yapım ihalesine çıkacağız. Kanal İstanbul'da proje çalışmaları başladı, bitirebilirsek bu yıl, bitiremezsek seneye ihaleye çıkabiliriz" dedi.



İletişimde vergi indirimi olabilir



Bakan Yıldırım, iletişim vergileriyle ilgili bir soruya "Türkiye doğal kaynakları olan bir ülke değil. 50-55 milyar dolar cari açığın yarısını enerji, yarısını da ithal edilen elektronik cihazlar, otomotiv oluşturuyor. Eğer petrol-doğalgazımız olsa cari açık sorunu olmaz. Gelir artırıcı önlemleri yerine getirmeden vergileri indireceğiz demek mantıklı değil. İletişimde biraz indirdik. İnternette iletişim vergisini indirdik. İletişimde diğer alanlarda indirim olabilir. Maliye Bakanlığı bu konuda çalışıyor" şeklinde yanıt verdi.



4G dünyada uygulama alanı bulmadı



Yıldırım, 4G'nin dünyada henüz uygulama alanı bulmadığını belirterek, "Ülkemizin ihtiyacı hangi noktaya 4G'ye varsa bu lisansları da vereceğiz" diye konuştu.

SIM kartlardan alınan vergi için bir çözüm getirilmesinin önemine dikkat çeken Yıldırım, burada yükü azaltmak gerektiğini ifade etti.