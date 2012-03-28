3. köprü ihalesi ertelendi

''Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3.Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi'' işinin ihalesi, 20 Nisan'a ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 28 Ocak'ta ilan edilerek Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihalesine çıkılan ''Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi'' işinin 5 Nisan ve saat 14.30 olan ihale tarihi ve saatini, 20 Nisan 2012 saat 10.00 olarak değiştirdi.