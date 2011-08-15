3. köprü ihalesi ertelendi

T24 - Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dahil) işinin ilk ilanda belirtilen ihale tarihi, 23 Ağustos 2011'den 10 Ocak 2012'ye ertelendi.



Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün tarih değişikliğine ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.



Duyuruya göre 8 Mart 2011 tarihinde ilan edilerek, yap-işlet-devret modeli ile ihalesine çıkılan, Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dahil) işinin ilk ilanda belirtilen ihale tarihi 23 Ağustos 2011 yerine 10 Ocak 2012 olarak değiştirildi.



Sözleşme ve şartnamede yapılan değişikliklere ait zeyilname-1, Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı'ndan görülebilecek.





