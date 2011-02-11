T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

3. KÖPRÜ İHALESİ BU AY İSTANBUL (A.A)

11 Şubat 2011 18:25

-3. KÖPRÜ İHALESİ BU AY  İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Boğazı'nda yapılacak 3. köprü ihalesinin bu ay içinde gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Yıldırım, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Türk Telekom ve TTNET'in hayata geçirdiği ve İDO feribotlarında internet erişimini sağlayan OnSeaLine projesinin tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprü ihalesi bu ay içinde olur mu?'' sorusu üzerine, Bakan Yıldırım, ilgili kişilerin bu konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ''Bu ay içinde olabilir'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24