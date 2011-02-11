-3. KÖPRÜ İHALESİ BU AY İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Boğazı'nda yapılacak 3. köprü ihalesinin bu ay içinde gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Yıldırım, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Türk Telekom ve TTNET'in hayata geçirdiği ve İDO feribotlarında internet erişimini sağlayan OnSeaLine projesinin tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprü ihalesi bu ay içinde olur mu?'' sorusu üzerine, Bakan Yıldırım, ilgili kişilerin bu konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ''Bu ay içinde olabilir'' dedi.