-3. KÖPRÜ İÇİN TEKLİFLER AĞUSTOSTA LEFKOŞA (A.A) - 26.06.2011 - Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara projesinin, 23 Ağustos'ta, tekliflerini alacaklarını yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını bildirdi. Ulaştırma Bakanı Soluk, kamu kaynakları ile bir yere varmanın oldukça zor olduğunu ifade ederek, 'yap-işlet-devret' konusunda ülke ve özellikle de bakanlık olarak çok başarılı olduklarını söyledi. KKTC'de temas ve incelemelerde bulunan Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner ile KKTC'ye malzeme ve iş makineleri hibe edilmesini öngören protokolü imzalamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. -HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞME- Önce, hava ulaşımı konusunda bilgi veren Bakan Soluk, havacılık sektöründe, dünya havacılık otoritelerinin Türkiye'de 2015 yılında ulaşılacağını hesapladığı istatistikleri 2005 yılında yakaladıklarını belirtti. 2005 yılında havacılık sektöründe yaşanan başarının temelinde yasal düzenlemeler olduğunu vurgulayan Bakan Soluk, şöyle devam etti: ''Havacılık hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye'de daha önce 25 olan faal havaalanı sayısı şu anda 46, yapımı bu yıl sonunda tamamlanacak 5 havaalanı ile bu sayı 51'e ulaşacak. 2012 yılında da Mersin ve Ordu havaalanları ile 53 havaalanı olacak.'' -"YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİ ÖNE ÇIKARDIK"- Bakan Soluk, bölünmüş yollarda yap-işlet-devret modelini öne çıkardıklarını söyledi. Ulaştırma şurasında her sektör için 100 proje belirlendiğini anımsatan Bakan Soluk, Cumhuriyetin 100. yılında altyapıda neler yapılabileceği ve önceliklerin neler olduğuna dair toplam 100 proje hazırlandığını anlattı. 100 projenin maliyeti olan 350 milyarlık kaynağı kamu maliyesinden karşılamanın mümkün olmadığını, bunun yüzde 70'ini yap-işlet-devret modeli, yüzde 30'unu da kamu kaynağıyla yapılmasının hedeflendiğini anlatan Bakan Soluk, şöyle devam etti: ''Şu anda kara yollarında İstanbul-İzmit Körfez geçişi ve İzmir bağlantısı kendi sınıfında Avrupa'nın bir numarası. Dünyanın iki numarasına oturan 11 buçuk katrilyonluk bir projeyi yap-işlet-devret olarak ihale ettik. Sözleşmesini yaptık, çalışmalara başladık. Kuzey Marmara diye adlandırdığımız ve 3. Boğaz Köprüsü'nü de bünyesinde bulunduran ve üzerinde raylı sistemi de ihtiva edecek 3. Boğaz Köprüsü'nün ve Kuzey Marmara projesinin 23 Ağustos'ta, yanılmıyorsam, tekliflerini alacağız. Bu projemiz de bizim yap-işlet-devret modeliyle nihayetlenecek.''