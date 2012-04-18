3. köprü için 11 firma yarışacak

İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün yapımını da içeren ve 20 Nisan Cuma günü yapılacak 'Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy Kesimi' ihalesi için 3'ü yabancı 11 firma şartname aldı.

İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprü üzerinden Adapazarı'nı Tekirdağ'a bağlayacak 414 kilometre uzunluğunda ve 5 milyar dolarlık Türkiye'nin en büyük ikinci Yap-İşlet-Devret projesi olan Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nin ihalesine ilk olarak 9 Mart 2011 tarihinde çıkıldı. İlk teklif alma tarihinin 23 Ağustos olmasına karşın önce 22 Kasım'a, sonra da 10 Ocak 2012'ye ertelendi.

Bu tarihte de bazı firmalar 3 ay, 6 ay daha süre istedi. 10 Ocak'ta yapılan Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. köprü inşaatı ihalesine teklif gelmedi. Bunun üzerine harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, projeyi 2 bölüme ayırdı.

Revize edilen projede 3. köprü ile 90 kilometrelik bağlantı yollarının YİD modeli ile ihale edilmesi kararlaştırılırken, Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nin Asya ve Avrupa bölümündeki yaklaşık 314 kilometrelik otoyolların ise kamu kaynağı ile inşa edilmesine karar verildi.

5 Nisan'da yapılması planlanan yeni ihalenin tarihi daha sonra 20 Nisan'a ertelendi.

ARAÇ GARANTİSİ ARTIRILDI

Revize edilen yeni projede, 3. köprü ve bağlantı yollarının geçeceği bölümdeki kamulaştırmanın tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirecek. İlk ihalede günlük 100 bin otomobile eşdeğer araç garantisi de yeni şartnamede 135 bine çıkarıldı.

İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprü, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin daha kuzeyinden geçecek. Garipçe ve Poyrazköy mevkisi arasına inşa edilecek köprü 1.275 metre uzunluğunda olacak.

20 Nisan 2012 saat 10.00'da yapılacak ihale için şartname alan firmalar şöyle:

1- Cengiz İnşaat

2- MAPA İnşaat

3- STFA İnşaat

4- GÜRİŞ İnşaat

5- POSCO E&C (Güney Kore)

6- Park Holding

7- Atlı Makina ve İnşaat

8- Astaldi S.P.A (italya)

9- Yapı Merkezi

10 Salini S.P.A (İtalya)

11- Alsim Alarko