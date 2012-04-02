3. Köprü güzergahında arsa satışları patladı

2011 yılı verilerine göre, Türkiye genelindeki arsa satışları adet bazında 2010 yılına göre yüzde 123 oranında arttı. 3. Köprü güzergâhında yer alan ilçeler ise İstanbul'da arsa satışlarının en çok arttığı alanlar oldu.

Türkiye genelinde metrekare bazında satışların yüzde 35 arttığı sahibinden.com verilerine göre, arsaların ortalama fiyatları yüzde 6 oranında azalarak 90 bin TL'den 85 bin TL'ye geriledi.

Üç büyük şehirde gerçekleşen arsa satışlarında, adet bazında en çok arsanın satıldığı il, İstanbul oldu. 2011 yılında bir önceki seneye oranla satışların yüzde 87 arttığı İstanbul'da, metrekare bazında yüzde 59 oranında yükseliş yaşandı. Ortalama fiyat ise yüzde 9'luk düşüşle 110 bin TL'den 100 bin TL'ye geriledi.

Beykoz ilk sırada

Arsa satışları, en çok beş ilçede artış gösterdi. Satışların en çok arttığı ilçelerin başında yüzde bin 919 değişimle Beykoz yer aldı. Yüzde 687 artış ile ikinci sırada yer alan Pendik'i, Sultanbeyli yüzde 515, Tuzla yüzde 338, Arnavutköy yüzde 228 ile takip etti. Satışların düştüğü ilçelerde ise Esenyurt ve Küçükçekmece başı çekti.

Ankara ve İzmir

Ankara'da ise ortalama fiyat 2010'da olduğu gibi 2011'de de 70 bin TL'de kalırken, hem adet hem de metrekare bazındaki arsa satışları yüzde 70'in üzerinde arttı. 2011 yılında bir önceki seneye oranla satışların yüzde 73'lük artış kaydettiği Ankara'da, metrekare bazında satışlar yüzde 76 yükseldi.

Metrekarede en yüksek artışın yaşandığı şehir, İzmir oldu. Arsa satışı 2011'de yüzde 104 oranında yükselen İzmir'de, adet bazında artış yüzde 62 olarak gerçekleşti. Ortalama fiyat yüzde 13 oranında yükseldi ve 75 bin TL'den 85 bin TL'ye çıktı.