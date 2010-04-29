3. Köprü güzergahı Garipçe - Poyraz arasında olacak

T24-

Yurtdışı ve içinden talipler var

Rant söz konusu değil

‘Orman eko sistemi köprüleri’

‘Bu köprü yapılmalı’

Dünyanın en uzun 9. köprüsü olacak

1993 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın yatırım planına alınan ve son yıllarda ortaya atılan farklı güzergâh iddialarıyla aylarca gündemi meşgul eden 3. Boğaz Köprüsü’nün yerini, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım açıkladı. The Marmara Oteli’nde dün basın toplantısı yapan Yıldırım, daha önce kamuoyuna yansıyan güzergâhlardan farklı bir yer açıkladı.Yıldırım, Kınalı TEM Otoyolu kavşağından başlayıp, Adapazarı Akyazı’da TEM Otoyolu ile birleşecek olan 260 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyol Projesi kapsamında yapılacak olan köprünün Sarıyer’in Garipçe ile Beykoz’daki Poyrazköy mevkii arasına inşa edileceğini söyledi.Projenin diğer iki köprünün aksine kamu kaynağı kullanmadan, kamu-özel sektör ortaklığıyla gerçekleştirileceğini anlatan Yıldırım, 1-1.5 milyar dolarlık kamulaştırma bedeli de dahil maliyetinin 6 milyar dolar civarında olacağını kaydetti.Yıldırım, şunları söyledi: “Proje resmen başladı ve bundan sonra güzergâh üzerinde yer alan Kocaeli, Sakarya ve İstanbul Büyükşehir belediyeleri meclislerinde görüşülecek ve onay alacak.Projeyle, dünyanın her tarafından büyük taahhüt firmaları ile yurtiçinden de ilgilenen şirketler mevcut. Bu sene içerisinde çalışmaları bitirip ihale etmeyi hedefliyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek olan projenin tamamını 4-5 yıl içinde bitirmiş olacağız.”Güzergâh üzerinde kamulaştırılacak alanın yüzde 75’inin kamuya ait olduğunu belirten Yıldırım şöyle devam etti:“Dolayısıyla bir rant söz konusu değil. 260 kilometrelik güzergâhın yüzde 16’sı özel arazi, yüzde 48’i orman arazisi, yüzde 11’i de 2B arazisi. Güzergâhtaki arazinin yüzde 16’sı hazineye geri kalanı da askeriyeye ait. Proje kapsamında 222 bina kamulaştırılacak. Orman arazisinin birçok kısmı artık orman vasfını yitirmiş.Projede, yeşil alanların korunması için İstanbul Boğazı ve yakın çevresinden, şehir içine doğrusal bağlantılar asgari ölçüde tutuldu. Projede ayrıca, doğal değeri yüksek olan Belgrad ve Fatih ormanları, Polonezköy Milli Parkı gibi orman alanları ile tarihi değeri olan bentler ve göletlerin korunması temel hedef olarak benimsendi. Yeşil alanların olumsuz etkilenmemesi için, güzergâhın bu kesimlerinde tünel ve viyadük yapılara öncelik verildi.Ekolojik yapının ve yaban hayatın korunmasına yönelik olarak, gerekli olan yerlere, ‘orman eko sistemi köprüleri’ oluşturulacak. Seçilen güzergâh, orman değeri düşük baltalık, makilik ve açık alanlardan geçirilmeye gayret edilmiş olup, güzergâh üzerinde kalacak olan ağaçlar ve fidanlar, boş olan kömür ocaklarının üzerine nakledilmesi planlanmıştır. Yaklaşık 60 kilometrekarelik maden amaçlı kullanılan alanların tekrar rehabilite edilerek, çevreye kazandırılması hususları göz önüne alınacaktır.”Köprünün yatık kablolu değil, asma köprü olacağını ifade eden Yıldırım, köprünün iki ayak arası mesafesinin 1275 metre olacağını, dünyanın en uzun 9. köprüsü olacağını söyledi.İnovasyon Proje Araştırma Geliştirme BaşkanıUbeyd Korbey:“Dünyanın hiçbir metropolünün içerisinden uluslararası tırlar geçmez. İstanbul’un en seçkin semtlerinin birinin içinden uluslararası ve şehirler arası tırlar geçiyor. Dolayısıyla bu köprü yapılmalı. İstanbul özel bir konum içerisinde. Bir Londra’yı düşünün bir Paris’i düşünün. Thames Nehri’nin üzerinde onlarca köprü var. Seine Nehri nehrinin üzerinde yine onlarca köprü var. Bu köprülerin hiçbirisi o şehri çirkinleştirmiyor. İstanbul’da da ihtiyaca göre insanların yaşayacağı düzen içinde birden fazla köprüye ihtiyaç var. Bu yapılmak zorunda.”1- Akashi-Kaikyo (Japonya): 19912- Great Belt East (Danimarka): 16243- Runyang South (Çin): 14904- Humber (İngiltere): 14105- Jiangyin (Çin): 13856- Tsing Ma (Çin): 13777- Verrazano-Narrows (ABD): 12988- Golden Gate (ABD): 12809- Höga Kusten (İsveç): 121010- Mackinac (ABD): 115811- Minami Bisan-seto (Japonya) : 110012- Fatih Sultan Mehmet (Türkiye): 109013- Boğaziçi (Türkiye): 107414- George Washington (ABD): 106715- Kurushima-3 (Japonya): 1030