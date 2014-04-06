3. köprü çalışmasında göçük, 3 işçi hayatını kaybetti

3. köprü Beykoz mevkii bağlantı yolu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler oldu. Şu ana dek üç işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ramazan Eğri’nin haberine göre, 3. köprü Beykoz Çavuşbaşı mevkii bağlantı yolu çalışmaları kapsamında inşası süren viyadükte beton dökme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve inşaatta çalışan işçilerin kurtarma çalışmaları sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bazı işçiler ise köprü inşaatının beton blokları üzerine mahsur kaldı.