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Ekonomi

3. köprü bağlantı yolları ihalesini Limak-Cengiz ve Kolin-Kalyon kazandı

İhalede inşaat süresi 36 ay olarak öngörüldü

17 Mayıs 2016 20:29

Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Asya kısmı (Kurtköy-Akyazı kesimi) için yapılan ihaleyi Limak-Cengiz Ortak Girişim Grubu kazandı. Yolun Avrupa kısmını ise Kolin-Kalyon OGG kazandı.

İhalede inşaat süresi 36 ay olarak öngörüldü.

Ücretler belli oldu
 

İhalede Limak–Cengiz ortaklığının kazandığı 169 km’lik Kurtköy–Akyazı arası kısmından geçiş ücreti 19 lira artı KDV olduğu açıklandı.

Kalyon–Kolin ortaklığı kazandığını 88 km’lik Kınalı–Odayeri arasındaki otoyolun geçiş ücret 10,5 lira artı KDV olarak belirlendi.


İhaleye katılan firmalar

 

Cengiz İnşaat-Limak İnşaat Ortak Girişim Grubu 
Makyol İnşaat AŞ 
Kolin İnşaat-Kalyon İnşaat
Hasen Yapı AŞ Ortak Girişim Grubu 
Tekfen İnşaat-Doğuş İnşaat Ortak Girişim Grubu 
Nurol İnşaat- Özaltın İnşaat- Fernas İnşaat-Özgün İnşaat Ortak Girişim Grubu 
STFA Holding- Gülsan İnşaat- Yapı Merkezi AŞ Ortak Girişim Grubu 
IC İçtaş İnşaat - İçtaş Altyapı Yatırımları- Astaldi SpA- Astaldi Concessioni SpA Ortak Girişim Grubu 
Çelikler İnşaat- YSE Yapı Sanayi Tic. AŞ- Polat Yol Yapı Sanayi Tic. AŞ Ortak Girişim Grubu.

 

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