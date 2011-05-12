-3 KIZINI FUHŞA ZORLAYAN ANNEYE 90 YIL HAPİS ADANA (A.A) - 12.05.2011 - Adana'da, küçük yaştaki 3 kızını fuhşa zorladığı iddiasıyla tutuklanan anne 90 yıla kadar, olaya karışan sanık da 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında, küçük yaştaki öz kızları S.D. (19), G.D. (14) ile N.D'yi (21), eski kocasından boşanıp Halit D. ile evlendikten sonra fuhşa zorladığı öne sürülen tutuklu bulunan Fahriye T. ve olaya karışan Kemal A. hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, okuduğu iddianamesinde, Fahriye T'nin kız çocuklarının çıplak fotoğraflarını çektirerek tehditle fuhşa zorladığını, çocukların yapılan sağlık kontrollerinde uğradıkları nitelikli cinsel istismardan dolayı ruh sağlıklarının bozulduğunun belirlendiğini ifade etti. Cumhuriyet savcısı, çocukların 20 Aralık 2010 tarihinde merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda ıslak kağıda sarılı çıplak fotoğraflarının bulunarak güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine başlatılan operasyonla sanıkların yakalandıklarını kaydederek, Fahriye T. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak ve aracılık ettirmek" suçlarından toplam 90 yıla kadar, sanık Kemal A. hakkında ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıla kadar hapsini istedi. Fahriye T, duruşmasındaki ifadesinde cinsel istismar suçunu kabul etmeyerek, "Ben 11 yıl önce eşimle anlaşamayıp ayrıldım. Eşimle ayrılmadan önce sanık Kemal A. ile zaman zaman cinsel ilişkide bulunuyordum. Kemal A, cinsel ilişkimiz sırasında benim fotoğraflarımı çekiyordu. Ancak çocuklarıma ait fotoğrafların kim tarafından nasıl çekildiğini bilmiyorum. Ayrıca fuhuş yapmaya giderken yanımda çocuklarımı götürmüyordum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Sanık Kemal A. de suçlamayı kabul etmedi. Fotoğrafların, Fahriye T. ya da çocukların kendileri tarafından çekildiğini iddia eden Kemal A, şunları söyledi: "1996-2000 yılları arasında bu fotoğraflar Fahriye T. ile çocukları tarafından bana verildi. Kimin verdiğini hatırlamıyorum. Birkaç tanesini de hatırlamadığım bir mahallede bulmuştum. Ben Fahriye T. ile 3-4 kez para karşılığında cinsel ilişkide bulundum. Çocuklarla cinsel ilişkide bulunmadım." -ANNELERİNİ SUÇLADILAR- Mağdure S.D, fotoğrafların annesinin de bulunduğu bir yerde sanık Kemal A. tarafından çekildiğini belirterek, "Annem bizi ölümle tehdit ettiği için kimseye söylemedik. Babamın olmadığı zamanlarda Kemal A'yı eve alıyordu. Bize kendisini Bekir olarak tanıtmıştı. Kemal A. ile annem, benim ve kardeşimin yanında cinsel ilişkiye girip, bize de seyrettirdiği gibi giysilerimizi de çıkartıyordu" dedi. G.D. de annesinin Kemal A. ile ilişkisi sırasında "izleyin ve öğrenin" diyerek kendilerini yanlarında bulundurduğunu ve şikayetçi olduğunu söylerken, N.D. de benzer ifade vererek şikayetçi oldu. Fahriye T'nin eski eşi H.D. ise fotoğrafını çektiğini öğrendikten sonra kızlarını annesiyle görüştürmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, çocukların ruh sağlıklarının bozulup bozulmadığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.