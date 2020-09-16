3 kızına cinsel istismardan dava açıldı; delil yetersizliğinden serbest bırakıldı!

Mersin'de 3 kızına cinsel istismardan dava açılan 55 yaşındaki S.D., tutuklu yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Mersin'de yaşayan H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D., (28), ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, şikâyetçi oldu. 3 kız kardeşin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Baba S.D., hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Baba S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında mağdur kız kardeşler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık S.D.'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada akrabalar ve yakınlar dinlendi.



Söz verilen hala S.D., kızların babalarından para almak için iftira attığını iddia etti. Kız kardeşler ise şantaj ve iftira iddialarını kabul etmedi.



Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.D.'yi yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bıraktı. (DHA)