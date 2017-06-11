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3 kişiyi öldürüp evi ateşe verdi

Zanlı, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı

11 Haziran 2017 20:54

İzmir'de gece yarısı bir eve giden silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürdü. Cinayetlerden sonra evi ateşe vererek kaçan zanlı, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı.

Olay, bugün saat *3.00 sıralarında Şevket İnce Mahallesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan, Cengiz ailesinin evinde M.A adlı kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan pompalı tüfekle Özkan Cengiz, Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan’a ateş etti. Evi de ateşe veren saldırgan kaçtı.

Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede Özkan Cengiz, Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan’ın cesedi bulundu.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Gözaltına alındı

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, eşkalini belirlediği şüpheli 26 yaşındaki M.A.’yı gözaltına aldı.

Öldürülenlerden Özkan Cengiz’in uyuşturucu suçundan 8 yıl hapis yattığı ve kısa süre önce tahliye edildiği belirlendi. (DHA)

 

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