3 kişiyi öldüren yönetici yakalandı

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Kadıköy Caddebostan'da Balık Adamlar Kulübü'ndeki apartman toplantısını basarak yönetici Yıldırım Aziz Sünder ile eşi Nesteren Sünder'i tabancayla öldüren, bıçakla ağır yaraladığı mali müşavir Erhan Eraslan'ın da ölümüne neden olan eski yönetici Kemal A, 155'e gelen ihbar sonucu Erenköy'de otomobilinin içinde yakalandı.155 Polis İmdat hattına akşam saatlerinde, 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralandıktan sonra kaçan ve yaralağı kişilerden birinin de ölümüne neden olan Kemal A'nın, Erenköy'de bir otomobilin içerisinde oturduğu yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren polis, kısa sürede belirtilen yere giderek, otomobilin etrafını sardı. Yapılan kontrolde otomobildeki kişinin Kemal A, olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Kemal A, polis merkezine götürüldü. Eski yöneticinin ilk ifadesinde, olaydan sonra otomobiliyle İstanbul'un farklı semtlerinde dolaştığını ve otomobilde yatıp kalkarak polisin kendisini bulmasını güçleştirdiğini söylediği belirtildi.Kemal A, buradaki ifadesinin ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Erenköy'deki Unan Apartmanı sakinleri 4 Temmuz Pazar günü, bina yönetimini profesyonel bir şirkete devretmek için bir araya gelmişti. Detay Yönetim isimli şirketin kurucu ortağı Erhan Eraslan, sunum yaptığı sırada içeriye eski yönetici Kemal A girmiş ve yönetici Yıldırım Aziz Sünder ile eşi Nesteren Sünder'i silahla öldürmüştü. Eski yönnetici, balıkadam eğitmeni M. Halit Esen ile Erhan Eraslan'ı da komando bıçağıyla yaralamış, dururu ağır olan Eraslan da kaldığırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.