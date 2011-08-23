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3 kişiyi ısıran eşek kuduz çıktı MANİSA (A.A)

23 Ağustos 2011 18:11

-3 kişiyi ısıran eşek kuduz çıktı MANİSA (A.A) - 23.08.2011 - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Şatırlar köyünde, 3 kişiyi ısıran eşeğin kuduz olduğu belirlendi. Köyün, 6 ay süreyle karantina altına alınmasına karar verildi. Şatırlar Köyü Muhtarı Abdulkadir Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde bir hafta içinde Fatma Göbel, Hüseyin Eroğlu ve Ali Osman Gedik'i ısıran ve daha sonra telef olan eşeğin, İzmir Bornova'daki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde yapılan incelemede kuduz olduğunun tespit edildiğini söyledi. İlçeye 33 kilometre uzaklıkta bulunan 250 nüfuslu köyün, yarından itibaren 6 ay süreyle Saruhanlı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından karantinaya alınacağını belirten Gürel, bu süre içinde köye hayvan giriş çıkışının yasaklandığını bildirdi. Köydeki hayvanların hepsinin bir noktada toplanıp aşılanacağını dile getiren Gürel, ''Saruhanlı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri bu konudaki raporu bana bildirdi. Köy yarından itibaren karantina altına alınıyor. Köydeki hayvanlar aşılanacak ve köye hayvan giriş ve çıkışı yasaklanacak. İnşallah her şey kısa zamanda yoluna girer'' dedi. Muhtar Gürel, eşeğin ısırdığı köylülerin hastanedeki tedavilerinin tamamlandığını, aşılarının devam ettiğini, vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Saruhanlı Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, incelemelerde bulunmak üzere Şatırlar köyüne gitti.

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