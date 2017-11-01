3 kişinin yaralı halde hastaneye bıraktığı genç öldü

ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da kimliği belirsiz 3 kişinin otomobille hastaneye bırakıp kaçtığı, boynundan tüfekle vurulan 20 yaşındaki Hüseyin Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kent merkezindeki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin önüne dün gece gelen otomobildeki 3 kişi, araçta yaralı olduğunu belirtip, sağlık personelinden yardım istedi. Boynundan tüfekle vurulduğu belirlenen Hüseyin Yalçın, sedyeyle içeri taşınırken, kendisini getiren 3 kişi, geldikleri otomobille kaçtı. Hemen ameliyata alınan Hüseyin Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yalçın\'ı hastaneye bırakıp kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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