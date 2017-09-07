3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - BOLU\'da, otelin restoranında 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

D-100 Karayolu üzerinde bulunan otelin restoranında önceki akşam meydana gelen olayda, işletme ortağı İsmail B., iddiaya göre programını bitiren şarkıcı kadının şarkı söylemeye devam etmesini isteyen müşterilerden Gültekin Ç. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda İsmail B. tabancasını çıkararak ateşledi. Gültekin Ç.\'nin masasında bulunan arkadaşı Murat A. da silahını ateşledi. Gültekin Ç. 2 kurşun, kavgayı ayırmaya çalışan Nihat A. 1 kurşun, müşterilerden Aziz A. da seken kurşunla yaralandı. 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheliler İsmail B. ve Murat A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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