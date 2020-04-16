3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes, yeni infaz yasasıyla tahliye olacak mı?

İnfaz yasası ile birlikte trafik kazasıyla 3 kişinin ölümüne neden olup 13 yıl 4 ay hapse mahkûm edilen ve İzmir Menemen T tipi Cezaevi’ne konulan yazar-senarist Emrah Serbes'in de 1 yıl 3 ay içerisinde cezaevinden tahliye olması bekleniyor.

İnfaz yasası olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin pazartesi gecesi TBMM Genel Kurulu’ndaki oylama sonucunda kabul edilmesiyle birlikte Mayıs sonuna kadar binlerce mahkum tahliye edilecek.

Yeni yasaya göre; açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Bu bağlamda açık cezaevinde kalan Serbes'e de tahliye olma yolu gözüküyor.

Ne olmuştu?

İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül’de Emrah Serbes’in kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Emrah Serbes kimdir?

Emrah Serbes, 27 Ocak 1981’de Yalova’da doğdu. Ankara Üniversitesi, Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Teoremi ve Tarihi Anabilim Dalı Bölümü’nü bitirdi. Zaman zaman Birgün gazetesi için söyleşiler yaptı, Radikal 2 için tiyatro eleştirileri yazdı. Hayvan dergisinin Ankara temsilciliğini yaptı. Bu dergide Ahmet İnam ve Cengiz Güleç ile düzenli olarak gerçekleştirdiği sohbetleri “Şen Profesörler: Metaforla Saadet Olmaz” (Say Yayınları, 2006) adıyla kitaplaştırdı. “Her Temas İz Bırakır” adlı ilk romanı çıktı. “Son Hafriyat” isimli ikinci romanı Şubat 2008’de çıktı. Ayrıca “Her Temas İz Bırakır” romanı Almanca’ya çevrildi. Yazarın ilk öykü kitabı “Erken Kaybedenler”, Haziran 2009 itibariyle raflardaki yerini aldı. Behzat Ç. adlı polisiye dizisinin 10 bölümde senaristliği yaptı. 2011’de vizyona giren “Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm” filminin de senaristliğini üstlendi. “Hikâyem Paramparça”da ise aforizmalar ve hayata dair düşüncelerini okurlarına aktarmaktadır. Son olarak 2014’te “Deliduman” adlı kitabı yayımlandı.