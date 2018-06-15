3 kişinin öldüğü Suruç'ta, incelemeler tamamlandı (5)

BAŞBAKAN YILDIRIM\'DAN MİLLETVEKİLİ YILDIZ\'A TAZİYE ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa\'da katıldığı şehit cenazesinin ardından helikopter ile Suruç\'a geçti. Başbakan Yıldırım beraberindeki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıldız ile birlikte Cumhuriyet Mahallesinde bulunan dünkü saldırıda ağabeyini kaybeden Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın seçim irtibat bürosuna giderek taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın da bulunduğu büroda hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız için Kur\'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Ziyaretin ardından konuşan Başbakan Binali Yıldırım, olayın çok yönlü olarak soruşturulduğunu ve anlım gelişen bir olay izlenimi vermediğini ifade etti.

Olaya karışanların terör örgütü ile ilgili gözaltına alındığını belirten Başbakan Yıldırım şöyle dedi:

\"Maalesef seçim çalışmaları esnasında bir iş yerini ziyareti sırasında vekilimizin öyle bir hadise yaşandı. Tabii ki adli yönden olay bütün boyutlarıyla araştırılacak, bu tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor. Dolayısıyla olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut, bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır. Benim Suruç\'taki vatandaşlarımdan, bölgede yaşayan tüm vatandaşlardan özellikle istirhamım bu hassas günde tahriklere asla itibar etmemeleri, sabır ve teenniyle hareket etmeleri yönündedir. Dolayısıyla zaten olayın tazeliği dolayısıyla bir gergin ortam var, başka tatsız hadiselerin yaşanmaması için azami gayret göstermek durumundayız. Emniyet güçlerimiz, Valimiz gerekli güvenlik tedbirlerini eksiksiz alacaktır. O yüzden buradaki vatandaşlarımız tedirgin olmasın, devlet tüm gücüyle örgüte karşı örgütün yapabileceği provokasyona karşı burada mevcut olacaktır ve bu tip olaylara meydan vermeyecektir.\"



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