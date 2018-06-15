3 kişinin öldüğü Suruç'ta, incelemeler tamamlandı (4)

MİLLETVEKİLİ KARDEŞİNİN SÜREKLİ YANINDAYDI

Suruç\'ta dün yaşanan saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız\'ın milletvekili kardeşinin Şanlıurfa ve diğer ilçelerde yaptığı ziyaretlerde sürekli kendisine eşlik ettiği öğrenildi. 26\'ncı dönem seçimlerindeki kampanya sürecinde de milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın yanından ayrılmayan çiftçilik yaptığı öğrenilen Mehmet Şah Yıldız\'ın, kardeşinin kente her gelişinde beraber hareket ettiği belirtildi.

Öte yandan dün ilk etapta öldüğü belirtilen ve hastanede doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürülen kişinin ise Ferit Şenyaşar olduğu öğrenildi.



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