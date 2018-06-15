3 kişinin öldüğü Suruç'ta, incelemeler tamamlandı (3)

MİLLETVEKİLİNİN AĞABEYİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde esnaf gezisi sırasında PKK yandaşlarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için Hicret Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ak Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayraklarının taşındığı ve sık sık ‘kahrolsun PKK’ sloganlarının atıldığı törende, polis ilçe genelinde ve cenaze töreninin yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemi aldı.

Cenaze töreninde kardeşini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a başsağlığı dileklerinde bulunan Bakan Soylu, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu. Milletvekili Yıldız’a başsağlığı dileyen ve olayın sorumlularının yargı önünde hesap vereceğini dile getiren Bakan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

“HDP’nin bir tahriki söz konusu ve bu provokasyon, bu tahrik böyle bir sonuca yol açtı. Burada HDP’nin milletvekili adayı tamamen ve özellikle seçimi germek ve daha önce Mecliste yaşanan bir tartışmanın üzerinden, bunun kesinlikle karşılıksız kalmayacağını ifade eden sözleri defalarca tekrarlanıyor. Zaten herkes bir şekilde şahit. Yani, içinde hala kin güdenler ve bu konuda özellikle seçimi fırsat bilip burada, bu kini büyütmeye çalışanların ortaya koyduğu bir sonuçtur. Tabi bu konuda bilinmelidir ki; bu yapanların yanına kar kalmaz, kalmamış, kalmayacaktır. Bu konuda hepimiz hukukun gereğini yerine getirmekle mükellefiz, sorumluyuz. Arkadaşlarımız da hem savcının yaptığı soruşturmalar, hem idari olarak bizim yaptığımız soruşturmalar, elbette ki neticeyi ortaya çıkaracaktır. Ama işin bir de siyasi kısmı vardır. Bu siyasi kısmı ile ilgili sorumsuzluk gerçekleştiren ve burada tahriki ortaya koyan da bellidir. Bu kadar açık ve net, bellidir. Bu konuda da gerekli işlem yapılacaktır. Bu iş o kadar ucuz değil. Yani PKK\'nın ağzıyla, PKK\'nın talimatlarıyla burada konuşmak ve burada bir esnaf ziyareti yapan milletvekilimize, Allah muhafaza, yani milletvekilimizin orada olması, hemen dükkandan çıkması saniyelerle, dakikalarla sayılabilecek bir iştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu kabul edilemez durumu da bizim devlet olarak kabul etmemiz mümkün değildir.”

BURANIN HUZURUNUN BOZULMASINA MÜSAADE ETMEYİZ

Suruç’ta huzurun bozulmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir taraftan öyle safa yatmak, diğer taraftan da el altından her türlü tahriki gerçekleştirerek buranın huzurunu bozmasına müsaade etmeyiz. Biz müsaade etmeyiz, kimseye müsaade etmeyiz. Zaten telaşın önemli bir bölümü de budur. Yani PKK\'nın seçim üzerindeki baskısının ortadan kalktığı, ama geçmiş dönemleri hatırlatmak üzere yapılan birtakım tahrikler böyle bir sonucu ortaya koymuştur. Doğu ve Güneydoğu\'da seçim gayet kendi huzuru içerisinde yürümektedir. Türkiye\'nin her tarafında yürümektedir. Ufak tefek tartışmalar olur. Bu her seçimde olur. Batıda da olur, doğuda da olur, kuzeyde de olur, güneyde de olur, memleketimizin her noktasında olur, ama esas itibariyle bu sorumsuzluğun bedelini hukuk gerekli araştırmaları ile neticelendirecektir. Hiç kimsenin bu konuda herhangi bir kaygısı, herhangi bir endişesi olmasın ve ayrıca burada herkese sağduyu ve itidal tavsiye ettik. Sağduyu şimdilik hakim, ama özellikle söylüyorum, o milletvekilinin yapmış olduğu tahrik, bu olayları bu noktaya getiren bir anlayışın kendisidir. Türkiye\'de kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz. Bu kadar basit ve yaptırmayız. Tekrar söylüyorum, neresi olursa olsun, kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz ve yaptırmayız. O dönemler bitti. Onun için bu PKK ağzıyla siyaseti yapanlara da hukuk gereğini yerine getirecektir, bugüne kadar getirdiği gibi. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin ve inşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız.”

TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı Mehmet Şah Yıldız’ın tabutunu Bakan Soylu ve beraberindekiler omuzlara alarak bir süre taşıdı. Yıldız\'ın cenazesi, daha sonra Yoğurtçu Mahallesi\'nde bulunan aile mezarlığına ağıtlar yakılarak defnedildi.

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