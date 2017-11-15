3 kişinin öldüğü Roman düğünü davasında 6 tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, sokakta yapılan Roman düğününde çıkan ve Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen (32) ile Saniye Cedik (53) ve Savaş Göcük\'ün (31) yaşamlarını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı kavga ilgili 12 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Yapılan duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıklardan 6\'sının tahliyesine karar verdi.

Merkez Yıldırım ilçesinde 2015 yılının haziran ayında, Roman aileler arasında Hacivat Mahallesi B/244’üncü sokakta düğün yapıldı. Yıldırım Umut\'un evlendiği düğünde, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen, \'meydancılık\' olarak tabir edilen yöntemle, gece boyunca, davetlileri takı takıp oynamak için sırayla sahneye çağırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Çedik Ailesi\'nin fertleri Metin, Ali ve Çetin Çedik, Efkan Özçimen\'e, \"Bizi oynamak için neden sahneye çağırmıyorsun?\" diye çıkıştı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, vücutlarına kurşun isabet ederek yaralanan 18 kişiden durumları ağır olan Efkan Özçimen ile Saniye Çedik ve Savaş Göcük kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis 186 boş kovan ele geçirirken, kaçan 3 zanlı gizlendikleri sazlıklarda polisler tarafından üzerlerindeki ruhsatsız 3 tabanca ve 53 kurşun ile yakalandı. Polis, yapılan sorgulama sonrası olaya karıştıkları öne sürülen sanıklardan 12\'si tutuklandı.

\'DÜĞÜNE GELENLERİN TÜMÜNDE SİLAH VARDI\'

Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'adam öldürmek\' ve \'adam yaralamak\' suçlarından haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Daha önceki yargılamada ifade veren Cemil Özçimen düğüne gelenlerin neredeyse tümünde tabanca olduğunu söylerken, yapılan son duruşmada ifade veren sanıklardan Volkan Özçimen, \"Benim silahımdan çıkan kurşunla herhangi bir yaralanma veya ölü varsa vereceğiniz cezaya razıyım. Ben sadece gelin almada silahla havaya etiş ettim. Tahliyemi, beraatimi istiyorum\" dedi.

Enver Çedik ise \"Olay sırasında Efkan\'a ateş ettim. Panayır\'da ele geçirilen silah benim. Tutukluluk durumumu mahkeme heyetinin takdirine bırakıyorum\" diye konuştu. Cemil Özçimen ise ifadesinde, düğünde herkesin belinde tabanca olduğunu söyledi.

Diğer sanıkların da yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip tahliye ve beraatlerini istediği yargılama sonrası mahkeme heyeti Çetin Çedik, Metin Çedik, Volkan Özçimen, Doğan Özçimen, Serkan Özçimen, Eyüp Özçimen\'in tahliyelerine, tahliye edilen sanıklarla aynı isim ve soyadı paylaşan Çetin Çedik, Metin Çedik\'in yanı sıra Enver Çedik, Serkan Göçük, Cengiz Çedik ve Alişan Çedik\'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.



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