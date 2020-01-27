3 kişinin öldüğü Mavi Göl Apartmanı göz göre göre yıkılmış: Ne zaman çökecek diye bekliyorduk!

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremde çöken ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Göl Apartmanı'nın yer aldığı Gezin'de 3 dönem belediye başkanlığı yapan Fethi Aydın, “Her önünden geçen bu binanın yıkılacağını düşünürdü. Mavi Göl binası için daha önce az hasarlı raporu verdiler, keşke ağır hasarlı raporu verselerdi” dedi.

Elazığ'da depremde çöken ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Göl apartmanının hikayesi Türkiye’yi şaşırttı.

RS FM’de Akşam Postası programını yapan Atilla Güner'e konuşan Fethi Aydın, Mavi Göl Apartmanı için verilen raporu ve daha sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"2011 depreminden sonra sadece dış cephe yenilendi"

"2011 yılında olan Van depreminden sonra bu binalar kontrolden geçti. Mavi Göl binası için az hasarlı raporu verdiler, keşke ağır hasarlı raporu verselerdi. Daha önceki senelerde detaylı incelemeler yapılıp rapor ona göre çıksaydı, tahliye edilseydi de böyle olmasaydı.



Binada oturanlar sadece dış cepheyi yenilediler, sadece daha düzgün görünsün diye. Bu deprem eğer yaz aylarında gerçekleşmiş olsaydı yüzlerce insan ölebilirdi."

"Yoldan geçen herkesin dikkatini çeken bir binaydı"

Aydın, Atilla Güner’in, “Peki siz belediye başkanıyken bu binayla ilgili bir şey yapamamaktan dolayı rahatsız oldunuz mu?” şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Mavi Göl Apartmanı, Gezin belediye olmadan önce yapılan bir binaydı. Yoldan geçen herkesin dikkatini çeken binaydı çünkü o yükseklikte ve eğreti duruşuyla başka bir bina yoktu. 1994 yılından itibaren 26 yıl içerisinde en az 3-4 kez deprem oldu.



Her deprem olduğunda ilk dikkatimizi çeken bina Mavi Göl idi. 'Acaba bir şey oldu mu?' diye sorardık. Maalesef bu sefer oldu. Bize bu binayla ilgili herhangi bir vatandaş gelmemişti, gelmiş olsa gerekli yerlere iletirdik. Küçük bir belediye olduğum için yeterli personelimiz de yoktu."