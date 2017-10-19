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3 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

19 Ekim 2017 18:27

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık İlçesi\'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Geçen salı günü Pazarcık- Kahramanmaraş karayolunda meydana gelen kazada 74 yaşındaki İbrahim Üstel yönetimindeki 27 BY 693 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Mendiz\'in kullandığı 46 DT 665 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, sürücü İbrahim Üstel ile otomobildeki Elif Canpınar ve 67 yaşındaki Ayşe Pfundsteir hayatını kaybetti. 3 kişinin öldüğü otomobilin de hurdaya döndüğü kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil hızla giderken kamyona arkadan çarptığı ve çarpışmayla havaya toz bulutu yükseldiği görülüyor.

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