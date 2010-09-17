T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 KİŞİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ  HAKKARİ (A.A)

17 Eylül 2010 16:58

-3 KİŞİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ  HAKKARİ (A.A) - 17.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişiden 3'ünün cenazesi toprağa verildi. Patlamada yaşamını yitiren 9 kişiden Aydın Erol, Enes Erol ve Abuzeyd İden'in cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ambulansla Geçitli köyüne getirildi.  Cenazelerin toprağa verilmesi sırasında sık sık Kürtçe ve Türkçe, ''şehitler ölmez'' sloganı atıldı. Geçitli köyünde toprağa verilmesi planlanan Şirin Kurt'un cenazesi de yakınlarının isteği üzerine Hakkari'de defnedildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24