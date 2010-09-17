-3 KİŞİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ HAKKARİ (A.A) - 17.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişiden 3'ünün cenazesi toprağa verildi. Patlamada yaşamını yitiren 9 kişiden Aydın Erol, Enes Erol ve Abuzeyd İden'in cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ambulansla Geçitli köyüne getirildi. Cenazelerin toprağa verilmesi sırasında sık sık Kürtçe ve Türkçe, ''şehitler ölmez'' sloganı atıldı. Geçitli köyünde toprağa verilmesi planlanan Şirin Kurt'un cenazesi de yakınlarının isteği üzerine Hakkari'de defnedildi.