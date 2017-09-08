3 kişilik aileye uyuşturucu ticaretinden ceza

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan İsmail ve Solmaz Yiğit çifti ile kızları firari sanık Nihal Yiğit, 12,5 yıl ile 23 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Merkez Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesi\'ndeki Huzur Apartmanı\'nda uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri eve yaptığı baskında, uyuşturucu sattığı iddia edilen İsmail (68) ve eşi Solmaz Yiğit\'i (58) çorap içine sakladıkları uyuşturucu ile yakaladı. Baskın sırasında evde olmayan kızı Nihal Yiğit’in de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama karar çıkarıldı. Polisin evde yaptığı aramada İsmail Yiğit\'in çoraplarının içinde 35 gram, eşi Solmaz’ın üzerinde 14,6 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu bulunan karı-koca ve avukatları hazır bulundu. Uyuşturucu madde satışı yapmadıkları söyleyen İsmail ve Solmaz çifti, kızlarından haber alamadıklarını söylediler. Mahkeme heyeti yargılama sonunda firari olan Nihal Yiğit’e 12 yıl 6 ay, babası İsmail Yiğit\'e 18 yıl 9 ay, annesi Solmaz Yiğit\'e ise, birden fazla kişiye uyuşturucu sattığı için 23 yıl 5 ay hapis cezası verdi.



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