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3 KİŞİ SERBEST İZMİR (A.A)

17 Temmuz 2010 23:10

-3 KİŞİ SERBEST İZMİR (A.A) - 17.07.2010 - İzmir'de hava tankındaki sıkışma nedeniyle meydana gelen ve 2 işçinin öldüğü,4 işçinin yaralandığı patlamanın ardından gözaltına alınan inşaatı yapan firmanın sorumlu müdürü, şantiye şefi ve proje müdürü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından ''dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek'' suçundan adliyeye gönderilen metro inşaatının taşeron firmasının sorumlu müdürü H.B, şantiye şefi S.E. ve proje müdürü G.O. Cumhuriyet Savcılığında ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme H.B, S.E. ve G.O'yu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. İnşaatı devam eden İzmir Metrosu'nun Hatay semtindeki acil çıkış tünelinin girişindeki hava tankında meydana gelen patlama sonucu 2 işçi ölmüş, 4 işçi yaralanmıştı.

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