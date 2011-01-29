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3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI    İSTANBUL (A.A)

29 Ocak 2011 00:04

-3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI    İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Beşiktaş'ta, dünkü öğrenci eylemi sırasında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı.  Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesinde, Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye gönderilen 3 kişinin sorgusu tamamlandı.  Mahkeme, bu kişilerin serbest bırakılmasına ve haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.  Adliyeye sevk edilen 29 kişiden 26'sı, savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.  

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