ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da silah satışı yapan bir işyerinin camını kıran 3 kişi, 3 tüfek çaldı. Olayın şüphelileri polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Çorum’un Çepni Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında tüfek satılan bayiye gelen 3 kişi, iş yerinin camının kırılarak 3 av tüfeği çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatılan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmada hırsızlığı 24 yaşındaki Hasan K., 35 yaşındaki Abbas E. ve 18 yaşındaki Ozan G.\'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, ev ve otomobillerinde yapılan aramada, iş yerinden çalınan tüfekler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.