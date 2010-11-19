-3 KİLOLUK "MOMO" POLİS KÖPEĞİ OLDU TOKYO (A.A) - 19.11.2010 - Japonya'da 3 kiloluk "Momo", Japonya'nın ve belki de dünyanın en küçük polis köpeği oldu. Batıdaki Nara bölgesinde, yaklaşık 70 köpeğin katıldığı yarıştan başarıyla çıkan 32 köpekten biri olan Şivava cinsi Momo, bir kişiyi 5 dakika içinde bularak, arama-kurtarma testini geçti. Nara polis yetkilileri, her cinsin polis köpeği olabileceğini ancak Şivava cinsi bir köpek için bunun pek alışıldık bir durum olmadığını belirttiler. 7 yaşındaki Momo, deprem gibi felaketlerde kurtarma operasyonlarında görev yapacak.