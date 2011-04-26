-3. KEZ MOLOTOFLA YAKALANINCA TUTUKLANDI İZMİR (A.A) - 26.04.2011 - İzmir'de BDP'nin ''demokratik çözüm'' adı altında oluşturduğu çadıra yönelik operasyonda gözaltına alınan iki çocuktan biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, BDP'nin ''demokratik çözüm'' adı altında oluşturduğu ve çevresinde el yapımı bomba, molotofkokteyleri ele geçirilen, yığınlar halinde taşlar bulunan çadırda yakalanan 17 yaşındaki 2 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi çocuk mahkemesinde hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ö.M. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 17 şüphelinin sorgulamalarının ise sürdüğü öğrenildi. Ö.M'nin, Narlıdere'de nisan ayı başında terör örgütü lehine düzenlenen gösterilere katılarak taş ve molotofkokteyli attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı, çıkarıldığı çocuk mahkemesince serbest bırakıldığı, aynı günün akşamı polisler tarafından çantasında 8 molotofkokteyli taşırken yakalandığı ve yine sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı belirtildi. Konak ilçesi Agora Ören Yeri yanında BDP'nin ''demokratik çözüm'' adıyla oluşturduğu çadıra ve belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, operasyonda 60 kişi yakalanmıştı. Yakalananlardan 2'si 18 yaşın altında toplam 19 kişi gözaltına alınmış, diğerleri kimlik tespitlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Operasyonda ayrıca, ''demokratik çözüm'' adıyla oluşturulan çadırın yanında, bira şişesi içerisine kimyasal maddeler konularak hazırlanmış el yapımı bomba ve çok sayıda motolofkokteyli ele geçirildiği, yığınlar halinde taşlar bulunduğu iddia edilmişti.