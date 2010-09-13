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3 KEZ KALBİ DURAN TURİST HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ MARMARİS (A.A)

13 Eylül 2010 17:51

-3 KEZ KALBİ DURAN TURİST HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ MARMARİS (A.A) - 13.09.2010 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, denizde boğulurken kurtarılan ve kalbi 3 kez duran Finlandiyalı turist, hayata döndürüldü.  Alınan bilgiye göre, Uzunyalı mevkinde denizde yüzen Sepso Shonzey Sarpola (50) yaklaşık 200 metre açıkta henüz belirlenemeyen nedenle boğulma tehlikesi geçirdi.  Suyun içine batıp çıkmaya başlayan Finlandiyalı turist, kendisini fark eden diğer turistler tarafından kurtarılarak sahile çıkartıldı. Sarpola'nın duran kalbi, sahildeki iki kadın turist tarafından yapılan suni teneffüs ve kalp masajı sonrasında yeniden çalıştırıldı.  Olay yerine gelen sağlık ekibinin de müdahalesinin ardından Finlandiyalı turist, ambulansla Marmaris Ahu Hetman Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada da bir kaz daha kalbi durduğu belirlenen turist, yeniden kalbi çalıştırılarak yoğun bakım ünitesine alındı.  Turiste ambulans ve hastanede müdahalelerde bulunan doktor Özcan Özkumova, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Plajda, ambulansta ve hastanemizde turistin kalbi 3 defa durdu ve yeniden çalıştırıldı. Kurtardığımız hastamız yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alındı. Şu an itibariyle bilinci kapalı ve hayati tehlikesi devam ediyor'' dedi.

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