T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 kaza, 3 benzerlik... Uzmanından "denetim" uyarısı...

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da 3 kişinin ölümüyle, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan özel halk otobüsü kazasıyla ilgili teknik arıza iddialarına değerlendiren TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Motorlu Araç Komisyonu Başka

01 Şubat 2018 21:26

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR\'da 3 kişinin ölümüyle, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan özel halk otobüsü kazasıyla ilgili teknik arıza iddialarına değerlendiren TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Motorlu Araç Komisyonu Başkanı Makina Yüksek Mühendisi Alpay Lök, \"Bugünkü kaza, öncekilerle benzerlik taşıyor. Halk otobüslerini ve hafriyat kamyonlarını mercek altına almamız lazım. Daha çok denetlenmeliler\" dedi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DAHA ÇOK DENETLENMELİ
Alpay Lök,  \"Nihai kararın verilmesi için raporların yayınlanması gerekiyor. Hemen teşhis koyulması isteniyor; ama ne yazık ki biraz zaman alacak. Halk otobüslerini ve hafriyat kamyonlarını mercek altına almamız lazım. Kazaya etken olabilecek çalışma koşullarını incelemek gerekiyor\" dedi. 
Lök, \"Kazalarda belediye otobüslerinin oranları düşük. Daha çok halk otobüslerinde böyle ölümcül kazalar oluyor. Bir belediye otobüsü ve şoförü bir kez denetleniyorsa, halk otobüsü 10 ya da 20 kez denetlenmeli\" dedi.
Kazaya karışan aracın yeni olduğunu belirten Lök, \"Türkiye, Avrupa\'nın otobüs üretim merkezi. Türkiye\'de üretilen otobüsler Avrupa\'da da kullanılıyor. Otobüslerimiz sağladıkları mevzuatlar nedeniyle güvenli. Geçmiş yıllardaki otobüs kazalarını düşünelim. Bu kaza 1 Ağustos 2014\'te Kabataş otobüs durağında ikisi ağır 13 kişinin yaralandığı ve 23 Şubat 2015\'te Sarıyer\'de iki kişinin yaşamını yitirdiği kazalarla benzerlik gösteriyor. Her üç kazaya karışan araçlar halk otobüsü\" diye konuştu.
\"Benzer soru işaretleri hafriyat kamyonları için de var\" diyen Lök, \"Şehir içinde dolaşan hafriyat kamyonları özellikle yaşlı kadınları eziyor. MMO olarak, \'filo mühendisliği\' gibi yeni kurulacak bir kurum altında, deneyimli meslektaşlarımızın araçları ve sürücüleri takip edeceği bir yapı oluşturulsun\" dedi.

ŞOFÖRLERE GEREKLİ EĞİTİMİN VERİLİP VERİLMEDİĞİ SORGULANMALI
Öte yandan TMMOB MMO tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
\"Kazaya sebep olan otobüsün kullanımına uygun bir şekilde piyasaya sürüldüğüne dair kaza sonrası ayrıntılı inceleme yapılmalıdır. Ayrıca halkın hizmetine sunulmuş \'yeni nesil\' diye tabir edilen halk otobüsünün kullanımına dair şoförlere gerekli eğitimimin verilip verilmediği de sorgulanmalıdır. Tıpkı \'Kentsel Dönüşüm\' gerekçesiyle şehir merkezlerine sokulan, yaptığı sefer sayısına göre sürücüleri ücretlendirilen ve onlarca yayanın ölümüne yol açan devasa hafriyat kamyonları gibi, otobüs sahiplerinin kar hırsı sebebiyle Halk Otobüsü sürücüleri de zaman baskısı altında çalıştırılmaktadır. Gerekli şekilde dinlenmeden veya çalıştığı hattı belirlenen süre içerisinde bitirme baskısı sebebiyle büyük riskler oluşturuyor. Özetlemek gerekirse Halk Otobüsleri “Kap Kaçö minibüsler gibi birbiriyle yarışıyor. Bu gidişata “dur\' demek zorundayız. İnşaat firmaları ve Halk Otobüsü şirketleri daha çok para kazansınlar diye halkımızın yollarda yaşamlarını yitirmelerine razı değiliz. Halkın can güvenliğini doğrudan tehlikeye atan bu alanlarda araçların teknik bakımına dair düzenlenmeler madde madde ayrıntılı bir şekilde tariflenmelidir. Bu araçları kullanan kişilerin eğitimleri ve denetlemeleri günün koşullarına uygun şekilde eksiksiz şekilde yapılmalıdır. İBB, UKOME ve İETT yetkililerini kamu hizmeti veren otobüs ve şantiye araçlarını sürdürülebilir yola elverişliliğini sağlamak amacıyla acilen tedbir almaya davet ediyoruz\"   

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KAYAHarun UYANIKİSTANBULDHAÜSKÜDARTMMOB Makina Mühendisleri Odası MMO Motorlu Araç Komisyonu Başkanı Makina Yüksek Mühendisi Alpay LökHalkDahaHALK OTOBÜSLERİ DAHADENETLENMELİ Alpay LökHemenKazayaBirLökAvrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24