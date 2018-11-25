3 katlı binanın çatısından ölüme atladı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde, Macit O. (33), evinin bulunduğu 3 katlı binanın çatısından atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra, Yeni Besni Mahallesi\'nde meydana geldi. Macit O., henüz bilinmeyen nedenle evinin olduğu 3 katlı binanın çatısına çıktı. Macit O., aniden kendisini aşağı bıraktı. Macit O.\'nun zemine çakıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Macit O.\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Macit O.\'nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alıp, mahalleye gelen Macit O.\'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.



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