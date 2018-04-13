3 katlı apartmandaki yangın korkuttu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde 4 katlı binanın 3\'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Kattaki 3 ayrı dairede oturan 3 kişi dumandan etkilenirken, korkan bir apartman sakini de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İnönü Mahallesi Sefa Sokak 8 numaradaki 4 katlı bir apartmanın 3\'üncü katında, bugün saat 09.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre prizden yangın başladı. Yangının çıktığı dairenin sahibi Yüksel Ersan (53), karşı dairede oturan Selçuk Avcı (27) yine aynı kattaki bir başka dairede oturan Rüya Dal (21) dumandan etkilendi. Tansiyon hastası olan yaşlı bir apartman sakini kadın ise korkup, rahatsızlandı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3 kişi ile rahatsızlanan apartman sakinini kadını ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yaptıkları çalışmayla yangını söndürdü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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