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Spor

3 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündem

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

03 Kasım 2018 12:29

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Kasımpaşa - Antalyaspor
16.00 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş 

SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Denizlispor - Adanaspor
16.00 Gazişehir Gaziantep - Altay

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan
15.15 Türk Telekom - Gaziantep Basketbol
17.30 Galatasaray - Pınar Karşıyaka

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - OGM Ormanspor
14.00 Kırçiçeği Bodrum - Fenerbahçe

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14.00 Galatasaray - Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)
14.00 VakıfBank - Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - THY (Aydın Mimar Sinan)
16.00 Halkbank - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)
17.30 Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA (Bursa Cengiz Göllü)

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