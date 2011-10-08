-3 kardeş yangın sonucu öldü GAZİANTEP (A.A) - 08.10.2011 - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çarşıya giden annelerinin evde yalnız bıraktığı 3 çocuk, çıkan yangın sonucu öldü. Edinilen bilgiye göre, Aslanlı Mahallesi'nde, anne Aslı Demircan, Kahramanmaraş'ta çalışan eşi Rıza Demircan'ın gönderdiği posta havalesini almak için, çocukları 6 aylık Zeynep, 4 yaşındaki Mehmet Fatih ve 3 yaşındaki Fatma Nur'u evde bırakarak, çarşıya gitti. Bir süre sonra evden duman çıktığını gören komşular, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapı ve pencereleri kırarak girdikleri evde baygın halde buldukları çocukları dışarı çıkardı. Nurdağı Devlet Hastanesi'nin ambulansının Gaziantep'e hasta götürdüğünün belirtilmesi üzerine çocuklar, otomobille hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Dumandan zehirlendikleri belirtilen Zeynep, Mehmet Fatih ve Fatma Nur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların cenazeleri, ilçeye bağlı Toplama Köyü camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yangın sonucu 3 çocuğunu kaybeden anne Aslı Demircan fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı için cenazede yer alamadı. Cenazede sinir krizleri geçiren baba Rıza Demircan ise yakınlarınca sakinleştirilmeye çalışıldı.