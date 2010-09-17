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3 KARDEŞ TRAFİK KAZASI KURBANI OSMANİYE (A.A)

17 Eylül 2010 15:04

-3 KARDEŞ TRAFİK KAZASI KURBANI OSMANİYE (A.A) - 17.09.2010 - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kardeş öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı. Bahçe ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 27. kilometresinde, Kenan Balkarkaya (57) yönetimindeki 01 AT 801 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Selvi (14) ve Zekiye Balkarkaya (11) olay yerinde, Necla Balkarkaya (5) ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Sürücü Kenan Balkarkaya ile eşi Fatma (48), kızı Şengül (8), ablası Fatma ve ağabeyi Cumali Balkarkaya, yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cumali Balkarkaya'nın sağlık durumunun ciddi olduğu, diğer yaralıların ise iyi olduğu belirtildi. Cesetlerin Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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