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Dünya

3 kadınla sevgili olan genç, yalanı ortaya çıkınca babaannesiyle kaçtı

Üç genç kadının buluşmasında, Fisher’ın sevgililerini “Ailemi göreceğim, arkadaşlarımla buluşacağım” gibi bahanelerle kandırdığı ortaya çıktı

16 Eylül 2014 21:24

İngiltere'nin Hertfordshire ilçesinde yaşayan ve 3 genç kadınla aynı anda sevgili olan 20 yaşındaki Charlie Fisher, sevgililerinin birbiriyle tanışması ve yalanının ortaya çıkmasının ardından büyükannesiyle kaçtı.

İngiltere’nin Hertfordshire ilçesinde yaşayan ve 3 genç kadınla aynı anda sevgili olan 20 yaşındaki Charlie Fisher, sevgililerinin birbiriyle tanışması ve yalanının ortaya çıkmasının ardından sevgilileriyle yüzleşemeden büyükannesiyle kaçtı.

Radikal’de yer alan habere göre, 17 yaşındaki Becky Connery, 19 yaşındaki Lizzie Leeland-Cunningham ve ismini vermek istemeyen başka bir genç kadınla altı aydan daha uzun süre boyunca aynı anda sevgili olan Fisher, tatile çıktı. Fisher tatildeyken Becky durumu fark etti ve diğer sevgililere ulaştı.

 

Telefonunu saklıyordu

 

Üç genç kadının buluşmasında, Fisher’ın sevgililerini “Ailemi göreceğim, arkadaşlarımla buluşacağım” gibi bahanelerle kandırdığı ortaya çıktı. Becky, telefonunu tüm sevgililerinden saklayan adamdan en başından beri şüphelendiğini ifade etti.

Buluştuklarında üç genç kadın Fisher’ı havaalanında karşılamaya karar vermiş. Tatil dönüşü Luton Havaalanı’na inen Fisher, sevgililerinin “Yalancı” diye bağırmasıyla karşılaşınca, neye uğradığını şaşırmış. Olayı anlatan Becky, “Dondu ve bize baktı. ‘Neden buradasınız? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz’ diye sordu. Biz de ‘Şaka mı yapıyorsun?’ yanıtını verdik” dedi. Becky, Fisher’ın babaannesiyle birlikte havaalanından kaçtığını da sözlerine ekledi.

 

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