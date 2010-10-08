3 kadın erkeğe tecavüz etti

T24 - Zimbabve’de 26 yaşındaki bir adam 3 kadın tarafından ilaçla uyutulup kaçırıldıktan sonra defalarca tecavüze uğradı.





Polis, Bulawayo kentinde meydana gelen olayda, genç adamın içkisinin içine atılmış bir ilaçla bayıltıldıktan sonra elleri arkadan bağlanarak kaçırıldığını ve cinsel tacize uğradığını açıkladı. Kadınlar, tecavüz ettikten sonra yol kenarına attıkları adamın üzerinde bulunan 300 doları da (400 TL) çaldılar.





Bu olayla birlikte, son bir yıl içinde Zimbabve’de kadınlar tarafından tecavüze uğrayan erkek sayısı 5’e çıktı.

