3 IŞİD'li canlı bomba aynı karede görüntülendi

Gaziantep'te çeşitli tarihlerde kendini patlatan 3 IŞİD'li canlı bombanın, İbrahim Halil Durgun, Mehmet Kadir Cebael'in Ankara'daki Gar katliamından 17 gün önce 23 Eylül günü IŞİD'in Türkiye yöneticilerinden olduğu ileri sürülen ve geçtiğimiz Mayıs ayında öldürülen Yunus Durmaz ile bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı.

DHA'nın haberine gçre, bazı örgüt üyelerinin yakalandığı operasyonlarda, bombalı saldırıların organizasyonunu teröristlerin sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz ile yardımcısı konumundaki İbrahim Halil Durgun ve Mehmet Kadir Cebael'in yaptığı saptandı, ancak 3 isme de ulaşılamadı.

Polisin yürüttüğü operasyonlarda IŞİD'in, Gaziantep'teki birçok hücre evine operasyon düzenlendi. Diyarbakır, Suruç ve Ankara saldırılarında 'organizatör' olarak adı geçen IŞİD üyesi teröristlere ulaşılamazken, polis baskınlarında bombalar, intihar yelekleri, tüfekler, tabancalar, mermiler, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, örgütsel dokümanlar ile dijital veriler ele geçirildi.



Dijital verilerin yapılan incelemesinde Ankara Gar saldırısından 17 gün önce 23 Eylül günü örgütün sözde emiri Yunus Durmaz ile canlı bombaları Ankara'ya götüren Halil İbrahim Durgun ve yine örgütün önemli isimlerinden Mehmet Kadir Cebel'in, patlayıcıların saklandığı Akkent Mahallesi'ndeki deponun önünde bir arada olduğu görüldü.





Hücre evi baskınlarında kendilerini patlattılar





Polisin derinleştirdiği soruşturmada Ankara'yı kana bulayan canlı bombaları bu kente otomobille götürerek bırakan isim olan İbrahim Halil Durgun'un izine geçen yıl Kasım ayında ulaşıldı. 14 Kasım gecesi polis ekipleri Durgun'un bulunduğu Beylerbeyi Mahallesi'ndeki apartmana operasyon düzenledi. Polisle bir süre çatışan Durgun, daha sonra üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirdi. Teröristin parçalanarak öldüğü patlamada, 5 polis memuru da yaralandı.



Polisin aylarca peşinden koştuğu terör örgütünün sözde emiri Yunus Durmaz'ın izine ise sansasyonel eylem hazırlığı içerisindeyken ulaşıldı. Kentte kanlı saldırı planlayan ve bunun için harekete geçtiği saptanan Yunus Durmaz'ın oturduğu evi tespit eden polis ekipleri, geçen 19 Mayıs akşamı Çağlaylan Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda polisin 'teslim ol' çağrısına olumsuz yanıt veren Durmaz, üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

Başına 4 milyon lira ödül konularak aranan Yunus Durmaz'ın öldüğü patlamada, evde bulunan ve 1,5 milyon lira ödülle aranan kardeşi Hacı Ali Durmaz ile eşi ve 2 çocuğu ise sağ olarak ele geçirildi.



Örgütün son dönemde sözde Gaziantep emiri olarak görevlendirilen ismi olan ve Gar saldırısı öncesi Durmaz ve Durgun ile aynı karede görülen son isim olan Mehmet Kadir Cebael'in izine ise geçen 16 Ekim'de ulaşıldı.

Güneykent Mahallesi'nde düzenlenen hücre evi operasyonunda bir canlı bomba kendisini infilak ettirdi. 3 polisin şehit olduğu 5'i polis 4'ü Suriyeli 9 kişinin yaralandığı baskında sağ ele geçirilen bir teröristin ifadesi doğrultusunda Cebael'in adresine ulaşıldı.

Harekete geçen polis ekipleri Burak Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda kendilerine ateş açan Cebael'i keskin nişancı tüfeğiyle vurdu. Yaralanan terörist bu sırada yakalanmamak için önceden eve döşediği patlayıcıları infilak ettirdi. Korkunç patlamada IŞİD'in sözde emiri olan ve Ankara saldırısında birlikte hareket ettiği fotoğraflara yansıyan Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun ile aynı kaderi paylaşarak parçalanarak öldü.





Polisin operasyonları sürüyor





Cebael'in ölümünün ardından ulaşılan yeni bilgi ve dokümanlar ışığında terör ve istihbarat birimleri, IŞİD saflarında yer alan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Öte yandan polis ekipleri, terör örgütünün misilleme amacıyla yeni eylem yapma ihtimaline karşı da kentte güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutuyor.