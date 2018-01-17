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3 İranlı'nın üzerinde 2 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polis ekipleri 3 İranlı'nın üzerinde ve çantalarında 2 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi

17 Ocak 2018 13:34

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polis ekipleri 3 İranlı\'nın üzerinde ve çantalarında 2 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 İranlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi\'nde İran uyruklu M.A., Y.A. ve J.P.\'yi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramalarda üstlerinde ve eşyalarının arasında 2 kilo 40 gram  metamfetamin ele geçirildi. \'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak / uyuşturucu madde nakletmek\' suçlarından gözaltına alınan M.A., Y.A. ve J.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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