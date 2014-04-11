3 ilin Emniyet müdürü değişti

Aydın, Hakkari ve Tunceli'nin il emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına Merkez Emniyet Müdürü Necat Özdemiroğlu atandı.

İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına Merkez Emniyet Müdürü Necat Özdemiroğlu, Aydın Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Adnan Taşdan, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Resul Holoğlu, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Fahrettin Şen atandı.

Aydın Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, Hakkari Emniyet Müdürü Tufan Ergüder ve Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz ise başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

