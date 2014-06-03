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Üç ilin daha emniyet müdürü görevden alındı

Maden faciasının yaşandığı Manisa'nın emniyet müdürü merkeze çekildi

03 Haziran 2014 08:43

Soma'daki facia sonrası Manisa Valisi'nin görevden alınmasının ardından, Manisa Emniyet Müdürü de merkeze çekildi.

İçişleri Bakanlığı'nın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 ilin emniyet müdürü değişti. Manisa ve Zonguldak emniyet müdürleri merkeze çekildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne, Osmaniye Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Müfettişi Hüseyin Yenice getirildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü görevine de merkez emniyet müdürü Osman Ak atandı.

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