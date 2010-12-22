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3 İLİN EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMA ANKARA (A.A)

22 Aralık 2010 11:05

-3 İLİN EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMA ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Kırşehir Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, bu ilin de aralarında bulunduğu 3 ilin emniyet müdürlüklerine atamalar yapıldı.      İçişleri Bakanlığının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Kırşehir Emniyet Müdürü Osman Öztürk, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.  Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne Ağrı Emniyet Müdürü Naci Kuru, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Halil Karataş, Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Metin Aşık getirildi. 

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