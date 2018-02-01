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3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu : 20 gözaltı

 Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'DA düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda  20 kişi gözaltına alındı

01 Şubat 2018 15:32

 Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL\'DA düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda  20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 32 tabanca, 10 otomatik tüfek ele geçirildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah, Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri İstanbul, Kars ve Tekirdağ illerinde önceden belirlediği adreslere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları baskınlarda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 32 tabanca, 10 otomatik tüfek, 2 matkap, 1 mengene, 275 namlu ile 2 bin 400 tane değişik çaplarda mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ruhsatsız silahları 5 bin liradan başlayan fiyatlara, tüfekleri ise bin 500 liradan başlayan fiyatlara sattıkları ileri sürüldü. Ele geçirilen tabancalar, otomatik tüfekler ve ele geçirilen malzemeler basın mensuplarına gösterildi.
 
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