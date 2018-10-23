T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 24 kişi gözaltına alındı

23 Ekim 2018 18:26

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 24 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda; ruhsatsız 2 tabanca, 6 pompalı tüfek, 7 kurusıkı ile 1,56 gram esrar maddesi ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin sorguları sürdürülüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA DHAKÜTAHYAJandarma KomutanlığıKütahya AfyonkarahisarIspartaOperasyonlarda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24