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3 İLDE TIBBİ CİHAZ OPERASYONU KONYA (A.A)

21 Eylül 2010 13:46

-3 İLDE TIBBİ CİHAZ OPERASYONU KONYA (A.A) - 21.09.2010 - Konya merkezli üç ilde yapılan operasyonda  bir hastanede tıbbi cihaz alımında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'daki bir hastanede hastalara takılan ortopedi cihazlarının uluslararası standartlara uygun olmadığı, gerçeklerinin yerine fason cihazlar kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından bu sabah, Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında medikal firma yetkilileri ve çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. 

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